Ворог завдав сім ракетних ударів по Дніпропетровщині: оновлена інформація

Одна людина постраждала

Голова Дніпропетровської облради, заступник керівника військової адміністрації регіону Микола Лукашук розповів про наслідки сьогоднішньої масової ракетної атаки на Дніпро та область.

Протягом ночі було сім прильотів у Дніпро. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Одна людина постраждала.

У Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент розрушено об‘єкт інфраструктури.

У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає. В Синельниківському районі збито ворожий безпілотник.

«Я вкотре прошу всіх громадян не ігнорувати сирени. Від цього залежить ваша безпека. Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, примусити нас боятися», – написав Лукашук.

Нагадаємо, зранку 10 квітня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про обстріли Дніпра.

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.