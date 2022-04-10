Окупанти завдали удару по Дніпру: подробиці від влади

Резніченко: « Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини »

За минулу добу російські військові тричі обстріляли Дніпропетровщину

У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав.

«Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є «прильоти» у різних районах» , – повідомив Резніченко.

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.