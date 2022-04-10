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    Окупанти завдали удару по Дніпру: подробиці від влади

    Резніченко: &laquo;Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини&raquo; - Окупанти завдали удару по Дніпру: подробиці від влади
    Резніченко: «Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини»
    фото з відкритих джерел

    За минулу добу російські військові тричі обстріляли Дніпропетровщину

    У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

    У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.

    У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав.

    «Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є «прильоти» у різних районах» , повідомив Резніченко.

    Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали удару по Дніпру: подробиці від влади