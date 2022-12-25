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Ворожа атака на Херсон та масований обстріл Донеччини: ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворожа атака на Херсон та масований обстріл Донеччини: ситуація в регіонах
Окупанти за добу 41 раз атакували Херсон
фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру населених пунктів України

Відносно спокійно, без обстрілів ніч на 25 грудня минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.

Сумщина

Уночі стався мінометний обстріл околиці м. Середино-Буда Шосткинського району. Інформація про постраждалих, пошкодження інфраструктури уточнюється.

За минулу добу ворог наніс 87 ударів по прикордонню Сумщини. У Ворожбянській та Новослобідській громадах суттєво пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Дорожнянка, Оріхів, Плавні, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Щербаки, Темирівка, Білогір'я, Преображенка, Полтавка, Новопавлівка, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Степове, Таврійське. Надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Ніч була неспокійною для Нікопольщини. Окупанти обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь. Без жертв. На місці працюють представники ДСНС, наслідки удару з’ясовуються.

Харківщина

У суботу внаслідок артилерійських обстрілів у селі Подоли Куп'янського району загинув 72-річний чоловік. 74-річна жінка зазнала поранення, госпіталізована до лікарні.

Крім того, окупанти протягом доби наносили удари по прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів. Без жертв.

Луганщина

Відбито атаки окупантів в районах Стельмахівки, Новоселівського, Площанки та Червонопопівки. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки і М’ясожарівки. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

У суботу вдень – ракетний обстріл Костянтинівської громади, с. Предтечине; поранено одну людину, зруйновані приватні будинки. Вночі – обстріли Мар'їнки, Красногорівки, с.Роздолівка, Яковлівка, Бахмутське.

До пізнього вечора тривали обстріли позицій та штурмові дії майже по всій лінії оборони Очеретинської громади, особливо в районі сіл Красногорівка, Веселе, Кам'янка.

Зранку інтенсивність обстрілів збільшилась: остріл з важкої артилерії села Орлівка. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.

Вночі були поодинокі прильоти як по старій частині Авдіївки, так і по центральній. Зранку – обстріл з системи РСЗВ «Град», влучання снарядів у районі АЦМЛ. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Зранку – активізація штурмових дій на напрямках Опитне, Водяне.

За минулу добу на Донеччині поранено семеро цивільних.

Миколаївщина

У суботу ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Чорного моря. Вдень і вночі артобстріли були по території Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них троє працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теги: росія окупанти війна Україна

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