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Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10970 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 28 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 червня втратила:

  • особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб;
  • танків – 10970 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22908 (+12) од;
  • артилерійських систем – 29665 (+35) од;
  • РСЗВ – 1425 (+0) од;
  • засоби ППО – 1189 (+1) од;
  • літаків – 420 (+4) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237);
  • крилаті ракети – 3394 (+6);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од;
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).
Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 28 червня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них три рухалися з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1221-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог втрати

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