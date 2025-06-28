Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 28 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 28 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 28 червня втратила:
- особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб;
- танків – 10970 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22908 (+12) од;
- артилерійських систем – 29665 (+35) од;
- РСЗВ – 1425 (+0) од;
- засоби ППО – 1189 (+1) од;
- літаків – 420 (+4) од;
- гелікоптерів – 337 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237);
- крилаті ракети – 3394 (+6);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од;
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 28 червня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них три рухалися з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1221-й день повномасштабної війни в Україні.