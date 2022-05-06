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    Події в Україні

    Ймовірні провокації 9 травня: у МВС дали поради українцям

    Денисенко дав поради українцям, як не стати жертвами ймовірних провокацій ворога 9 травня - Ймовірні провокації 9 травня: у МВС дали поради українцям
    Денисенко дав поради українцям, як не стати жертвами ймовірних провокацій ворога 9 травня
    фото з відкритих джерел

    В МВС дуже просять українців утриматись від масових зібрань

    Росія 9 травня може вдатись до нових провокацій. Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко дав поради громадянам, як убезпечити себе у ці напружені дні під час марафону єдиних новин.

    Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав українців дотримуватись встановлених обмежень. Він попросив громадян не втрачати здорового глузду і цьогоріч відмовитись від участі у масових заходах та виїзду на природу, щоб, зокрема, посмажити шашлики.

    Денисенко наголосив, що категорично заборонено відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Цього не можна робити у жодному разі, оскільки такі території ще не перевіряли на замінування.

    Крім того, радник Дениса Монастирського зауважив ще один дуже важливий момент – на вихідні перед 9 травня у деяких регіонах припадають так звані поминальні дні. Тому в МВС дуже просять українців утриматись від масових зібрань.

    «Це потрібно для того, щоб у принципі не давати можливості ворогу розуміти, що десь є велике скупчення людей. Усі ми пам'ятаємо, що відбулось на вокзалі у Краматорську – цинізм ворога завжди зашкалює», – зауважив Денисенко.

    До слова, радник очільника МВС пояснив, що у ці дні СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та всі українські правоохоронні органи безумовно працюватимуть у посиленому спеціальному режимі. Для полегшення роботи правоохоронців громадянам варто бути пильними та уважними, масові зібрання можуть ставати дуже небезпечними.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ймовірні провокації 9 травня: у МВС дали поради українцям