Ймовірні провокації 9 травня: у МВС дали поради українцям

В МВС дуже просять українців утриматись від масових зібрань

Росія 9 травня може вдатись до нових провокацій. Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко дав поради громадянам, як убезпечити себе у ці напружені дні під час марафону єдиних новин.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав українців дотримуватись встановлених обмежень. Він попросив громадян не втрачати здорового глузду і цьогоріч відмовитись від участі у масових заходах та виїзду на природу, щоб, зокрема, посмажити шашлики.

Денисенко наголосив, що категорично заборонено відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Цього не можна робити у жодному разі, оскільки такі території ще не перевіряли на замінування.

Крім того, радник Дениса Монастирського зауважив ще один дуже важливий момент – на вихідні перед 9 травня у деяких регіонах припадають так звані поминальні дні. Тому в МВС дуже просять українців утриматись від масових зібрань.

«Це потрібно для того, щоб у принципі не давати можливості ворогу розуміти, що десь є велике скупчення людей. Усі ми пам'ятаємо, що відбулось на вокзалі у Краматорську – цинізм ворога завжди зашкалює», – зауважив Денисенко.

До слова, радник очільника МВС пояснив, що у ці дні СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та всі українські правоохоронні органи безумовно працюватимуть у посиленому спеціальному режимі. Для полегшення роботи правоохоронців громадянам варто бути пильними та уважними, масові зібрання можуть ставати дуже небезпечними.