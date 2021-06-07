З Києва до Канева планують пустити швидкісні «Ракети»

Наразі фахівці вивчають логістику щодо Дніпра

Річкою Дніпро незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи «Ракета». Першим планують запустити маршрут «Київ — Канів« із зупинками в інших містах. Попередньо, шлях складе близько двох годин. Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

За її словами, такі маршрути створюють передусім із туристичною метою.

«Підсумкова ідея: щоб ці кораблі частіше ходили, і були б такі маршрути, коли люди, припустимо, виходять у Переяславі, у них кілька годин екскурсія музеями, потім їдуть до Канева — там теж екскурсії», — пояснила Олеськів.

Передбачається, що шлях на «Ракеті« від Києва до Канева складе близько двох годин.

«Це розрахункова швидкість. Але потрібно провести тестування, скільки часу займе конкретно. Бо такі тестування не проводилися кілька років. Водночас, може, десь річка стала дрібнішою. Тобто все це потрібно вивчати. Є прогулянкові теплоходи, які сьогодні їздять Києвом. Ось вони до Канева будуть плисти близько 5 годин. А це дуже довго, адже на машині можна доїхати за 3 години», — зазначила очільниця Держагентства.

Наразі фахівці вивчають логістику щодо Дніпра.

«Спілкуємося з власниками таких плавзасобів, а також із потенційними інвесторами з країн Західної Європи, щоб такі маршрути Дніпром почали знову ходити», — додала Леськів.

«Ракета» — серія швидкісних пасажирських річкових суден на підводних крилах, які активно використовувалися в СРСР. В Україні в 1970-х ходило понад 150 «Ракет». Але після 1990-х цей вид транспорту став економічно не вигідним. І більшість зі 150 «Ракет» продали за кордон. Частина судів досі ходять в Греції, в Таїланді та Канаді.

Станом на 2018 рік в Україні було лише чотири «Ракети», випущені на вітчизняних заводах. Дві з них виготовлені у 2002 році в Феодосії. Ці «Ракети« використовуються на півдні країни, зокрема, в Миколаєві.