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    Події в Україні

    З початку цього року в Україну не пустили понад 22 тисячі осіб, - ДПСУ

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    З початку цього року в Україну не пустили понад 22 тисячі осіб, - ДПСУ

    Органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 22003 особам, з них 3396 громадянам РФ, - прикордонники

    У Державній прикордонній службі України поінформували, що станом на квітень 2019 року заборонили в’їзд в країну понад 22 тис. особам, в тому числі, понад 3 тис. громадянам РФ. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Адміністрації Державної прикордонної служби України.

    «Станом на квітень місяць 2019 року органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 22003 особам, з них 3396 громадянам РФ», - повідомили у ДПСУ.

    У відомстві також зазначили, що наразі виконуються доручення уповноважених державних органів про заборону в’їзду в Україну 14139 особам, з них 5684 громадянам РФ.

    Як повідомлялося, за останній тиждень кількість росіян, яким відмовили у в'їзді в Україну зросла на 230 осіб.

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