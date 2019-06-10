З початку цього року в Україну не пустили понад 22 тисячі осіб, - ДПСУ



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Органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 22003 особам, з них 3396 громадянам РФ, - прикордонники

У Державній прикордонній службі України поінформували, що станом на квітень 2019 року заборонили в’їзд в країну понад 22 тис. особам, в тому числі, понад 3 тис. громадянам РФ. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Станом на квітень місяць 2019 року органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 22003 особам, з них 3396 громадянам РФ», - повідомили у ДПСУ.

У відомстві також зазначили, що наразі виконуються доручення уповноважених державних органів про заборону в’їзду в Україну 14139 особам, з них 5684 громадянам РФ.

Як повідомлялося, за останній тиждень кількість росіян, яким відмовили у в'їзді в Україну зросла на 230 осіб.