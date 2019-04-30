За добу в Україні сталося понад 500 ДТП, семеро людей загинули



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Поліцейські відпрацьовують найбільш аварійні ділянки автодоріг

За добу поліцейські виявили 5935 порушень правил дорожнього руху

Працівники Національної поліції протягом минулої доби зафіксували близько шести тисяч випадків порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

«За добу поліцейські виявили 5935 порушень правил дорожнього руху, з початку заходів - 21 443», - поінформували в поліції, нагадавши, що в Україні тривають профілактичні заходи під назвою «Тиждень безпеки дорожнього руху».

У рамках цих заходів поліцейські відпрацьовують найбільш аварійні ділянки автодоріг.

Зокрема, за добу патрульні виявили 414 водіїв, які мали ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Крім того, встановлено 620 фактів керування транспортним засобом без відповідних документів. Також зафіксовано перевищення обмеження швидкості з боку 917 водіїв.

«Усього на території держави за минулу добу вчинено 511 дорожньо-транспортних пригод. Зафіксовано 100 ДТП з травмованими, в яких загинули семеро осіб та травмовані 102 особи», - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, у Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий.