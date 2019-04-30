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    У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий

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    Пасажирський автобус&nbsp;Yutong після ДТП - У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий
    Пасажирський автобус Yutong після ДТП

    В автобусі, який прямував із Києва, перебували 54 пасажири

    В Орловській області Російської Федерації зіткнулися вантажівка КамАЗ та пасажирський автобус з України.

    Як повідомляють російські ЗМІ, в автобусі Yutong, який прямував із Києва, перебували 54 пасажири.

    У результаті зіткнення з КамАЗом у Кромському районі Орловської області автобус перекинувся в кювет. Постраждала 21 особа: одна в тяжкому стані, у решти травми середньої тяжкості.

    За даними рятувальників, всі постраждалі - громадяни України. Також уточнюється, що обидва транспортні засоби їхали в одному напрямку.

    Нагадаємо, вчора у Румунії в ДТП загинув відомий модельєр.

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