У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий
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Пасажирський автобус Yutong після ДТП
В автобусі, який прямував із Києва, перебували 54 пасажири
В Орловській області Російської Федерації зіткнулися вантажівка КамАЗ та пасажирський автобус з України.
Як повідомляють російські ЗМІ, в автобусі Yutong, який прямував із Києва, перебували 54 пасажири.
У результаті зіткнення з КамАЗом у Кромському районі Орловської області автобус перекинувся в кювет. Постраждала 21 особа: одна в тяжкому стані, у решти травми середньої тяжкості.
За даними рятувальників, всі постраждалі - громадяни України. Також уточнюється, що обидва транспортні засоби їхали в одному напрямку.
Нагадаємо, вчора у Румунії в ДТП загинув відомий модельєр.