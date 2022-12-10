Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За ніч Повітряні сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе над трьома областями

Наталія Антонюк
glavcom.ua
За ніч Повітряні сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе над трьома областями
фото з відкритих джерел

Чотири дрони збито над Херсонщиною, чотири – над Миколаївщиною, два – над Одещиною

Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва. Підрозділами повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями», – йдеться в повідомленні. 

 Повітряне командування «Південь» уточнило, що чотири дрони збито над Херсонщиною, чотири – над Миколаївщиною, два – над Одещиною.

Ніч на 10 грудня у Нікопольському районі Дніпропетровщини минула під обстріли важкої артилерії ворога. Окупанти вдарили по двох громадах: Нікопольській та Марганецькій. 

Триває 290-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Теги: окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

СБУ проводить обшуки в московських церквах у Харкові (фото)
СБУ проводить обшуки в московських церквах у Харкові (фото)
Майже 94 тис. окупантів та 600 крилатих ракет: оновлені втрати ворога
Майже 94 тис. окупантів та 600 крилатих ракет: оновлені втрати ворога
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
За ніч Повітряні сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе над трьома областями
За ніч Повітряні сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе над трьома областями
Що буде зі зруйнованою через обстріл будівлею Миколаївської ОДА: відповідь влади
Що буде зі зруйнованою через обстріл будівлею Миколаївської ОДА: відповідь влади
Ніч терору у Нікополі: є поранені і масштабні руйнування (фото)
Ніч терору у Нікополі: є поранені і масштабні руйнування (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
61K
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям
50K
У Лаврі пролилась кров Христова
23K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
18K
СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ
18K
РФ може зупинити війну вже сьогодні: США пояснили, що чекають від Путіна

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту