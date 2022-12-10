За ніч Повітряні сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе над трьома областями

Чотири дрони збито над Херсонщиною, чотири – над Миколаївщиною, два – над Одещиною

Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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«Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва. Підрозділами повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями», – йдеться в повідомленні.

Повітряне командування «Південь» уточнило, що чотири дрони збито над Херсонщиною, чотири – над Миколаївщиною, два – над Одещиною.

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Ніч на 10 грудня у Нікопольському районі Дніпропетровщини минула під обстріли важкої артилерії ворога. Окупанти вдарили по двох громадах: Нікопольській та Марганецькій.

Триває 290-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.