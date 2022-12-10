Ніч терору у Нікополі: є поранені і масштабні руйнування (фото)

У Нікополі понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків

Окупанти накрили Нікополь вогнем із важкої артилерії

Ніч на 10 грудня у Нікопольському районі Дніпропетровщини минула під обстріли важкої артилерії ворога. Окупанти вдарили по двох громадах: Нікопольській та Марганецькій. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей.

«Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома. Ще двоє людей – 72-річний чоловік та 86-річна жінка – госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості», – розповів голова ОВА.

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У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили також дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

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У Марганецькій громаді постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 грудня у Нікополі Дніпропетровської області прогриміли гучні вибухи.