За п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок



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Станом на січень 2019 року жінки складають 4% старших офіцерів

Жінки складають 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил

За п’ять років війни на Донбасі загинуло шестеро військовослужбовців-жінок. Про це заявив на урочистому заході до Міжнародного жіночого дня міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє УНН.

«На жаль, за п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок», - зазначив міністр.

Нагадаємо, з початку російської збройної агресії на сході України загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці.

Як повідомлялося, станом на січень 2019 року жінки складають 4% старших офіцерів. Також жінки складають 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил.

Міністерство оборони України розробили проект наказу «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей», в якому передбачається військове навчання дівчат.