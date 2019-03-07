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    Події в Україні

    За п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок

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    Станом на січень 2019 року жінки складають 4% старших офіцерів - За п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок
    Станом на січень 2019 року жінки складають 4% старших офіцерів

    Жінки складають 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил

    За п’ять років війни на Донбасі загинуло шестеро військовослужбовців-жінок. Про це заявив на урочистому заході до Міжнародного жіночого дня міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє УНН.

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    «На жаль, за п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок», - зазначив міністр.

    Нагадаємо, з початку російської збройної агресії на сході України загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці.

    Як повідомлялося, станом на січень 2019 року жінки складають 4% старших офіцерів. Також жінки складають 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил.

    Міністерство оборони України розробили проект наказу «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей», в якому передбачається військове навчання дівчат.

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