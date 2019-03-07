За п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок
-
Розсилка
Жінки складають 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил
За п’ять років війни на Донбасі загинуло шестеро військовослужбовців-жінок. Про це заявив на урочистому заході до Міжнародного жіночого дня міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє УНН.
«На жаль, за п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок», - зазначив міністр.
Нагадаємо, з початку російської збройної агресії на сході України загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці.
Як повідомлялося, станом на січень 2019 року жінки складають 4% старших офіцерів. Також жінки складають 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил.
Міністерство оборони України розробили проект наказу «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей», в якому передбачається військове навчання дівчат.