Загроза ракетного удару: по всій Україні лунають сирени

У кількох областях прогриміли вибухи

Після кількох вибухів в Україні увімкнули сирени. Повітряна тривога почалася із заходу і оголошена у всіх підконтрольних Україні регіонах.

Повідомляють про проліт ракети над Вінничиною.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше у кількох областях пролунали вибухи без оголошеної повітряної тривоги.

До слова, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.