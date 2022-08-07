У кількох областях прогриміли вибухи

У Вінниці оголошена повітряна тривога

У Кіровоградській та Вінницькій областях прогриміли вибухи. Про це повідомляються Telegram-канали.

Після вибухів у Вінниці увімкнули сигнал повітряної тривоги.

Зазначимо, що це єдина область, окрім Луганської, у якій є загроза удару рашистів.

Карта тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Згодом було чутно вибухи на Черкащині (Умань) та Полтавщині. Повітряна тривога у цих областях досі не оголошена.

Telegram-канали повідомляють про три потужні вибухи у Вінниці.

До слова, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.