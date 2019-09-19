Завербована ФСБ Росії мешканка Хмельницького здалася СБУ



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Суд звільнив підозрювану від кримінальної відповідальності

Російські спецслужби завербували жінку для проведення підривної діяльності проти України

Служба безпеки України встановила, що ФСБ Росії завербувала жительку Хмельницького для збору інформації про військову частину Сил спецоперацій.

Про це з посиланням на матеріали суду повідомляє LB.ua.

Уродженка Красного Луча на Луганщині Катерина Болдирєва була затримана сепаратистами «ЛНР» на пункті пропуску Станиця Луганська в січні цього року.

Жінку доставили в будівлю так званого міністерства державної безпеки «ЛНР» в Луганську, де її допитали співробітники ФСБ РФ.

Російські спецслужби завербували жінку для проведення підривної діяльності проти України. Основним засобом зв'язку з представниками ФСБ було визначено месенджер WhatsApp. Першим завданням агента ФСБ було встановити поточне місце проживання колишнього бойовика і встановити можливі факти його співпраці з органами СБУ. Також жінка повинна була схилити ексбойовика до співпраці з ФСБ.

Після отримання завдання Болдирєва безперешкодно виїхала з Луганська до Хмельницького.

Надалі 25 квітня вона, перебуваючи в Хмельницькому, отримала друге завдання, яке полягало в зборі персональної та службової інформації про співробітників управління СБУ в Хмельницькій області та військовослужбовців військової частини А0553 (8-й окремий полк спеціального призначення).

Зазначено, що Болдирєва проігнорувала перше і друге завдання, які були надані їй представником ФСБ РФ, і 7 травня звернулася до Служби безпеки України із заявою про свій зв'язок з іноземною розвідкою.

Зважаючи на це, суд на початку вересня звільнив підозрювану від кримінальної відповідальності.

До слова, у Києві на вулиці СБУ затримала бойовика «Ісламської держави».