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    Події в Україні

    У Києві на вулиці затримали бойовика «Ісламської держави»

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    Суд заарештував його на 40 діб до отримання запиту про його екстрадицію - У Києві на вулиці затримали бойовика «Ісламської держави»
    Суд заарештував його на 40 діб до отримання запиту про його екстрадицію

    Іноземець нелегально прибув в Україну для переховування від кримінальної відповідальності за причетність до терористичної організації

    У Києві співробітники СБУ затримали громадянина однієї з країн Азії, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Зазначається, що іноземець нелегально прибув в Україну для переховування від кримінальної відповідальності за причетність до діяльності міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

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    Зловмисник був затриманий на одній з вулиць столиці України. Суд заарештував його на 40 діб до отримання запиту про його екстрадицію.

    Прокуратура почала процедуру екстрадиційної перевірки.

    Раніше в Чорноморську Одеської області співробітники СБУ затримали громадянина Киргизстану, який раніше воював за «Ісламську державу» в Сирії.

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