У Києві на вулиці затримали бойовика «Ісламської держави»



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Суд заарештував його на 40 діб до отримання запиту про його екстрадицію

Іноземець нелегально прибув в Україну для переховування від кримінальної відповідальності за причетність до терористичної організації

У Києві співробітники СБУ затримали громадянина однієї з країн Азії, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що іноземець нелегально прибув в Україну для переховування від кримінальної відповідальності за причетність до діяльності міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

Зловмисник був затриманий на одній з вулиць столиці України. Суд заарештував його на 40 діб до отримання запиту про його екстрадицію.

Прокуратура почала процедуру екстрадиційної перевірки.

Раніше в Чорноморську Одеської області співробітники СБУ затримали громадянина Киргизстану, який раніше воював за «Ісламську державу» в Сирії.