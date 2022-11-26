Ракетний удар по Дніпру. Зеленський показав фото наслідків

Ракетами ворог поцілив по двом районам Дніпра. Постраждало тринадцять людей, серед яких підліток

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий ракетний удар країни-терориста по Дніпру, наголосив, що Росія відповідатиме за всі страждання українців. Глава держави зазначив, що внаслідок цього обстрілу було зруйновано будинки цивільних мешканців, постраждали люди.

«Дніпро. Чергові російські ракети по мирному українському місту... Державі-терористу вже давно слід було усвідомити: ми ніколи не віддамо своєї свободи. А за всі страждання, які вона принесла на нашу землю, обов’язково доведеться відповідати. Перед судом та історією», – наголосив президент.

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фото: Володимир Зеленський/Telegram, фото: Микола Лукашук/Telegram

Сьогодні, 26 листопада, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Ракетами ворог поцілив по двом районам. Тринадцять постраждалих людей, серед яких – підліток. Стан хлопця стабільний. Четверо громадян ушпиталені, їм надано необхідну медичну допомогу. Одна 77-річна жінка – у тяжкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Обстрілами знищено чотири приватних будинки, ще два згоріло. Понівечено приміщення, в якому виготовляли крупи: окупанти розгатили понад тисячу квадратних метрів складу.

Окрім того, пошкоджено церкву, понад півсотні приватних осель й одну багатоповерхівку. Також – два навчальні заклади. Внаслідок атаки без газу залишилось 35 приватних домівок.

Рятувальники ліквідували дві пожежі. Нині продовжують шукати людину, яка, ймовірно, перебуває під завалами. Роботи тривають, залучили кінологічну службу.