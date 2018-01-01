Жебрівський звинуватив «Донецькоблгаз» у саботажі та «сприянні терористам»
- Сьогодні, 07:16
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Жебрівський звинувачує ПАТ «Донецькоблгаз» у відмові подачі газу вже готовим газогоном жителям низки населених пунктів
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський просить генпрокурора і голову СБУ дати правову оцінку діям керівництва «Донецькоблгазу».
Жебрівський обурився ситуацією, пов'язаною з газопостачанням Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району.
«Звернувся до генерального прокурора, керівника СБУ з проханням дати правову оцінку діям керівництва і власників облгазу», - написав він у Facebook.
Зокрема, Жебрівський звинувачує ПАТ «Донецькоблгаз» у відмові подачі газу вже готовим газогоном жителям цих населених пунктів.
«На мою думку (як правника, колишнього слідчого), це - сприяння терористичним організаціям у формі саботажу», - заявив він.
Жебрівський висловив сподівання, що діям керівництва та власників «Донецькоблгаз» офіційна правова оцінка буде дана найближчим часом.
Нагадаємо, 13 січня на Донеччині було завершили будівництво нового Авдіївського газогону, побудованого в обхід тимчасово окупованої території.