Жебрівський звинуватив «Донецькоблгаз» у саботажі та «сприянні терористам»

Жебрівський звинувачує ПАТ «Донецькоблгаз» у відмові подачі газу вже готовим газогоном жителям низки населених пунктів

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський просить генпрокурора і голову СБУ дати правову оцінку діям керівництва «Донецькоблгазу». Жебрівський обурився ситуацією, пов'язаною з газопостачанням Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району. «Звернувся до генерального прокурора, керівника



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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський

Жебрівський звинувачує ПАТ «Донецькоблгаз» у відмові подачі газу вже готовим газогоном жителям низки населених пунктів

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський просить генпрокурора і голову СБУ дати правову оцінку діям керівництва «Донецькоблгазу».

Жебрівський обурився ситуацією, пов'язаною з газопостачанням Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району.

«Звернувся до генерального прокурора, керівника СБУ з проханням дати правову оцінку діям керівництва і власників облгазу», - написав він у Facebook.

Зокрема, Жебрівський звинувачує ПАТ «Донецькоблгаз» у відмові подачі газу вже готовим газогоном жителям цих населених пунктів.

«На мою думку (як правника, колишнього слідчого), це - сприяння терористичним організаціям у формі саботажу», - заявив він.

Жебрівський висловив сподівання, що діям керівництва та власників «Донецькоблгаз» офіційна правова оцінка буде дана найближчим часом.

Нагадаємо, 13 січня на Донеччині було завершили будівництво нового Авдіївського газогону, побудованого в обхід тимчасово окупованої території.