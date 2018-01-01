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    Жебрівський звинуватив «Донецькоблгаз» у саботажі та «сприянні терористам»

    Жебрівський звинувачує ПАТ «Донецькоблгаз» у відмові подачі газу вже готовим газогоном жителям низки населених пунктів
    Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський просить генпрокурора і голову СБУ дати правову оцінку діям керівництва «Донецькоблгазу».  Жебрівський обурився ситуацією, пов'язаною з газопостачанням Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району. «Звернувся до генерального прокурора, керівника
    • Сьогодні, 07:16
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    Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський
    Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський

    Жебрівський звинувачує ПАТ «Донецькоблгаз» у відмові подачі газу вже готовим газогоном жителям низки населених пунктів

    Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський просить генпрокурора і голову СБУ дати правову оцінку діям керівництва «Донецькоблгазу». 

    Жебрівський обурився ситуацією, пов'язаною з газопостачанням Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району.

    «Звернувся до генерального прокурора, керівника СБУ з проханням дати правову оцінку діям керівництва і власників облгазу», - написав він у Facebook.

    Зокрема, Жебрівський звинувачує ПАТ «Донецькоблгаз» у відмові подачі газу вже готовим газогоном жителям цих населених пунктів.

    «На мою думку (як правника, колишнього слідчого), це - сприяння терористичним організаціям у формі саботажу», - заявив він. 

    Жебрівський висловив сподівання, що діям керівництва та власників «Донецькоблгаз» офіційна правова оцінка буде дана найближчим часом.

    Нагадаємо, 13 січня на Донеччині було завершили будівництво нового Авдіївського газогону, побудованого в обхід тимчасово окупованої території.

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    СБУ газ Донеччина Павло Жебрівський
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