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    Події в Україні

    Жителі окупованого Донбасу зірвали росіянам план «мобілізації»

    Жителі окупованого Донбасу зірвали росіянам план «мобілізації»
    фото: розвідка Міноборони

    Окупанти хотіли укомплектувати 17 полків росармії

    На окупованих територіях Донецької та Луганської областей зірвано план примусової мобілізації. Завдяки цим «новобранцям» росіяни хотіли укомплектувати 17 своїх стрілецьких полків, повідомляє українська розвідка.

    За даними розвідки Міноборони, план з «мобілізації» 26 000 «резервістів» з ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м'ясом».

    За попередніми даними розвідки, завдяки цим «мобілізованим» мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного військових округів РФ.

    Водночас для особового складу, який все ж таки вдалося залучити, не проводять якихось вишколів або інструктажів, а забезпечують їх непридатними для використання амуніцією та зброєю.

    У розвідці також повідомляють, що «рекрутери» обіцяють «новобранцям», що ті нібито охоронятимуть дороги, військові об'єкти, покращуватимуть оборонні позиції та виконуватимуть інші небойові завдання. Проте, як свідчить практика, «мобілізовані» з ОРДЛО як найменш цінний ресурс використовуються окупантами для «розвідки боєм», щоб виявляти позиції ЗСУ.

    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна ОРДЛО Україна окупація #stoprussia
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    Жителі окупованого Донбасу зірвали росіянам план «мобілізації»