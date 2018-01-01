Журналісти телеканалу Порошенка повідомили про погрози в свій бік

Обурені містяни погрожували журналістам розбити камеру та побити

На сайті «5-го каналу», засновником якого є Петро Порошенко, з'явилося повідомлення, що 18 лютого на Майдані Незалежності невідомі погрожували та заважали працювати знімальній групі телеканалу. Зазначається, що нападники погрожували знімальній групі через те, що журналісти працюють на каналі, власником якого є президент України.



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Обурені містяни погрожували журналістам розбити камеру та побити

На сайті «5-го каналу», засновником якого є Петро Порошенко, з'явилося повідомлення, що 18 лютого на Майдані Незалежності невідомі погрожували та заважали працювати знімальній групі телеканалу.

Зазначається, що нападники погрожували знімальній групі через те, що журналісти працюють на каналі, власником якого є президент України.

«Одразу після включення із "Пелюсткової ходи" журналістки "5 каналу" Анни Брикової та її оператора Олександра Фенька група осіб оточила знімальну групу. Вони смикали кореспондента та оператора і погрожували розбити камеру та побити», – повідомляється на сайті каналу.

Журналістка Брикова написала заяву до поліції про напад та перешкоджання журналістській діяльності.