ЗСУ знищили два командних і два пункти управління противника
Нашою авіацією завдано 21 удар по ворогу з неба
Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищили 2 командних і 2 пункти управління противника. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Нашою авіацією завдано 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі росіян проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу «Орлан-10», – розповіли українські захисники.
В ОК «Південь» зазначили, що з метою убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів окупанти розгорнули підрозділи протиповітряної оборони у Бериславському районі.
Вказали також, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали майже 280 вогневих завдань, внаслідок яких було вражено:
- 2 командних пунктів безпосередньо в Херсоні;
- 2 пунктів управління в Нововоскресенському й Дудчанах;
- 2 склади боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні;
- 3 райони скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці;
- радіолокаційну станцію «Зоопарк» противника в Крутому Яру.
«При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення із одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відплисти баржою з Херсону», – додали в Оперативному командуванні.
Внаслідок дій Збройних сил Україна загарбники втратили 41 солдата, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс «Бук-М2/3».
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