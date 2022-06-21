ЗСУ знищили ворожий опорний пункт прямим попаданням (відео)

У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини

Українські воїни скинули бомбу з БПЛА точнісінько в ціль

Бійці департаменту військової контррозвідки СБУ відшукали та знищили ретельно замаскований опорний пункт окупантів. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко і опублікував відео.

На запису видно, що українські воїни скинули бомбу з БПЛА точнісінько в ціль. У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини.

«Нічні мисливці ГУ ДВКР СБУ вирахували ретельно замаскований опорник орків. Не допомогла ні маскувальна сітка, ні хмиз зверху. У результаті прямого попадання в бліндаж спочатку відлетіли «кабіни» у орків , а потім відірвало башти на БТР-82», – написали бійці в коментарі до запису.

Нагадаємо, станом на 21 червня втрати ворога склали 34100 осіб особового складу та 1496 танків.