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    Події в Україні

    ЗСУ знищили ворожий опорний пункт прямим попаданням (відео)

    У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини - ЗСУ знищили ворожий опорний пункт прямим попаданням (відео)

    У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини

    фото з відкритих джерел

    Українські воїни скинули бомбу з БПЛА точнісінько в ціль

    Бійці департаменту військової контррозвідки СБУ відшукали та знищили ретельно замаскований опорний пункт окупантів. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко і опублікував відео.

    На запису видно, що українські воїни скинули бомбу з БПЛА точнісінько в ціль. У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини.

    «Нічні мисливці ГУ ДВКР СБУ вирахували ретельно замаскований опорник орків. Не допомогла ні маскувальна сітка, ні хмиз зверху. У результаті прямого попадання в бліндаж спочатку відлетіли «кабіни» у орків , а потім відірвало башти на БТР-82», – написали бійці в коментарі до запису.

    Нагадаємо, станом на 21 червня втрати ворога склали 34100 осіб особового складу та 1496 танків.

    Теги: росія МВС окупанти СБУ ЗСУ Антон Геращенко війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили ворожий опорний пункт прямим попаданням (відео)