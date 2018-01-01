Названо топ-10 депутатів-прогульників за 2017 рік

Комітет виборців України зафіксував різницю між даними про відвідування засідань у письмовій та електронній реєстрації

Комітет виборців України оприлюднив дані про відвідування народними депутатами засідань у Верховній Раді. Серед ТОП-10 депутатів-прогульників 2017 року: Євген Бакулін, Дмитро Добкін («Опозиційний блок»), Дмитро Ярош (позафракційний), Михайло Добкін («Опозиційний блок»), Іван Фурсін («Воля Народу»), Віталій