Названо топ-10 депутатів-прогульників за 2017 рік
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Комітет виборців України зафіксував різницю між даними про відвідування засідань у письмовій та електронній реєстрації
Комітет виборців України оприлюднив дані про відвідування народними депутатами засідань у Верховній Раді.
Серед ТОП-10 депутатів-прогульників 2017 року: Євген Бакулін, Дмитро Добкін («Опозиційний блок»), Дмитро Ярош (позафракційний), Михайло Добкін («Опозиційний блок»), Іван Фурсін («Воля Народу»), Віталій Чепинога (БПП), Геннадій Бобов («Відродження»), В’ячеслав Богуслаєв («Воля Народу»). Не відвідали жодного засідання нардепи-втікачі Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.
За даними письмової реєстрації Євген Бакулін, Дмитро Добкін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко із невідомих причин пропустили всі 116 пленарних засідань за рік, Дмитро Ярош – 114, Михайло Добкін – 106, Іван Фурсін – 101, Віталій Чепинога - 101, Геннадій Бобов - 100, В’ячеслав Богуслаєв – 97.
За даними електронної реєстрації в окремих із вказаних народних депутатів вищі показники відвідуваності.
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