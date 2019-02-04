Алла Шлапак: партія «Соціальна Справедливість» йде до парламенту



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Алла Шлапак, лідер партії «Соціальна Справедливість» зазначила, що у партійному маніфесті визначені основні засади побудови держави

Місія партії - повернути Україні єдність та суспільну злагоду, - Шлапак

Політична партія «Соціальна Справедливість» буде брати участь у парламентських виборах, де розраховує здобути перемогу. Така мета закріплена в маніфесті, який нещодавно був затверджений партією. Про це розповіла лідер «Соціальної Справедливості» Алла Шлапак.

Як зазначається, маніфест проголошує, що місія партії - повернути Україні єдність та суспільну злагоду, а також - забезпечити надійний фундамент руху до майбутнього процвітання.

«У ньому визначені основні засади побудови держави, такі як людяність, соціальна спрямованість, справедливість», - написала Шлапак.

Також лідер партії «Соціальна Справедливість» зазначила, що маніфест передбачає, що Україна є парламентською республікою з двопалатним парламентом, в якому широко представлені інтереси усіх регіонів країни; також окреслює необхідність системної боротьби з корупцією, перш за все, у верхніх ешелонах влади; важливість побудови справжньої ринкової економіки, заснованої на принципах конкретності; підтримку і особливу увагу вразливим категоріям населення: пенсіонерам, людям з особливими потребами, переселенцям з окупованих територій, тощо.

«Маніфест складається з 15 основних пунктів, які дають чіткі дороговкази на роботу перед початком парламентської компанії. Документ заснований на ідеологічних засадах нашої партії. Це євроінтеграція, боротьба з корупцією, соціальна політика, економічна та податкова реформи. Фактично ці 15 завдань - це завдання всієї партії та її регіональних осередків», - розповіла Алла Шлапак. Вона повідомила, що партія «Соціальна Справедливість» планує провести широке обговорення положень маніфесту, що дозволить врахувати максимальну кількість експортних і практичних думок та обґрунтувати можливість їх реалізації. «Ми сьогодні розпочинаємо в усіх регіонах України панельні дискусії за всіма 15 напрямками маніфесту, що завершаться загальноукраїнським обговоренням. Ми плануємо, що це відбудеться в червні – липні 2019 року. Усі напрацювання ляжуть в основу тих законопроектів, які вже сьогодні пишуться. Для нас головне, що б вони були наповнені з урахуванням думок громадськості та експертів. Ми переконані в перемозі на парламентських виборах. Ми йдемо в парламент не за мандатами. Ми йдемо для того, щоб закони, на які сьогодні чекають люди, стали реальністю», - наголосила лідер «Соціальної Справедливості».