Американці передали ЗСУ більше тисячі приладів нічного бачення
- Сьогодні, 12:58
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УНН
Вартість переданого обладнання становить 45 млн доларів
Сполучені Штати Америки передали військовим ЗСУ 2,5 тисячі приладів нічного бачення. Про це повідомила американський посол в Україні Марі Йованович, повідомляє кореспондент LIGA.net.
Посол відмітила, що тепер загальна кількість приладів нічного бачення від США «зросте майже удвічі», а сумарна вартість нового обладнання становить 45 млн доларів.
«Це дозволяє гарантувати безпеку українського народу (військових) в нічний час. Ворожі сили не зможуть ховатися під покровом ночі», - відмітила Йованович.
За словами голови Генштабу Віктора Муженко, допомога США дозволить забезпечити приладами нічного бачення 10 батальйонів ЗСУ.