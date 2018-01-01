Американці передали ЗСУ більше тисячі приладів нічного бачення

Вартість переданого обладнання становить 45 млн доларів

Сполучені Штати Америки передали військовим ЗСУ 2,5 тисячі приладів нічного бачення. Про це повідомила американський посол в Україні Марі Йованович, повідомляє кореспондент LIGA.net. Посол відмітила, що тепер загальна кількість приладів нічного бачення від США «зросте майже удвічі», а сумарна вартість нового обладнання становить 45 млн