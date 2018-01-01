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    Американці передали ЗСУ більше тисячі приладів нічного бачення

    Вартість переданого обладнання становить 45 млн доларів
    Сполучені Штати Америки передали військовим ЗСУ 2,5 тисячі приладів нічного бачення. Про це повідомила американський посол в Україні Марі Йованович, повідомляє кореспондент LIGA.net. Посол відмітила, що тепер загальна кількість приладів нічного бачення від США «зросте майже удвічі», а сумарна вартість нового обладнання становить 45 млн
    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка
    УНН

    Вартість переданого обладнання становить 45 млн доларів

    Сполучені Штати Америки передали військовим ЗСУ 2,5 тисячі приладів нічного бачення. Про це повідомила американський посол в Україні Марі Йованович, повідомляє кореспондент LIGA.net.

    Посол відмітила, що тепер загальна кількість приладів нічного бачення від США «зросте майже удвічі», а сумарна вартість нового обладнання становить 45 млн доларів.

    «Це дозволяє гарантувати безпеку українського народу (військових) в нічний час. Ворожі сили не зможуть ховатися під покровом ночі», - відмітила Йованович.

    За словами голови Генштабу Віктора Муженко, допомога США дозволить забезпечити приладами нічного бачення 10 батальйонів ЗСУ.

    США ЗСУ посол військові Марі Йованович
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