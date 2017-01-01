Американські ЗМІ: США мають намір надати Україні «Джавеліни»

Адміністрація президента Трампа схвалила план надання Україні летальних озброєнь

Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України. Про це у п'ятницю повідомляють ABC News з посиланням на численні джерела у Державному департаменті США. «Якщо президент формально схвалить план, він буде представлений Конгресу, який матиме 30 днів на розгляд. У разі



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Адміністрація президента Трампа схвалила план надання Україні летальних озброєнь

Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України. Про це у п'ятницю повідомляють ABC News з посиланням на численні джерела у Державному департаменті США.

«Якщо президент формально схвалить план, він буде представлений Конгресу, який матиме 30 днів на розгляд. У разі схвалення з боку Конгресу, виконання плану стане завданням Державного департаменту США», - відзначає стаття на сайті ABC News.

ЗМІ також відзначає, що продаж протитанкових ракет може включати і системи «Джавелін».

«Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 мільйонів доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок», - відзначають ABC News з посиланням на співрозмовника у Держдепі.

Зовнішньополітичне відомство США не підтвердило і не спростувало дану інформацію у відповідь на запит ABC.

У той же час агентство AP з посиланням на анонімні джерела серед американських посадовців, заявило, що план про надання Україні летального озброєння адміністрація президента Трампа вже схвалила.

«Нове озброєння включає американські протитанкові ракети «Джавелін», за допомогою яких Україна давно прагнула посилити свою оборону проти підтримуваних Росією сепаратистів, озброєних танками, які прокотилися через Східну Україну під час насильства, під час якого загинуло більше 10 тисяч людей з 2014 року», - сказано в повідомленні агентства.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні, але про Javelin не йшлося.