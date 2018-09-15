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    Політика

    Аваков повідомив, коли рятувальники отримають перші гелікоптери Airbus

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    Арсен Аваков (зліва) - Аваков повідомив, коли рятувальники отримають перші гелікоптери Airbus
    Арсен Аваков (зліва)

    Міністр пообіцяв, приділяти увагу підвищенню заробітних плат особового складу ДСНС

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в цьому році Державна служба з надзвичайних ситуацій отримає перші гелікоптери Airbus для аеромедичної евакуації. Відповідні слова очільника міністерства наводить прес-служба відомства.

    «У рамках запуску системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС, вже в цьому році ДСНС отримає перші французькі гелікоптери Airbus для аеромедичної евакуації, в тому числі із зони ООС, та пошуково-рятувальних операцій. Це той рівень, на якому працюють рятувальники у європейських країнах», - розповів він.

    Аваков зазначив, що європейський рівень роботи рятувальників можливий лише тоді, коли особовий склад мотивований та забезпечений.

    «2018 рік ‑ це рік служби з надзвичайних ситуацій. Особливу увагу ми приділяємо підвищенню заробітних плат особового складу, переоснащенню підрозділів та забезпечення житлом.90 мільйонів гривень закладено лише в державному бюджеті на будівництво житла. Минулого року ми підняли заробітну платню вдвічі, і ця тенденція буде продовжуватись», - пообіцяв міністр.

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