Аваков у США розповів про «тактику дрібних кроків» для деокупації Донбасу



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Арсен Аваков

Аваков запропонував стратегію деокупації і реінтеграції Донбасу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 12 лютого в Інституті Миру в столиці США Вашингтоні розповів про запропоновані його відомством механізми повернення окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє сайт МВС.

«Ми пропонуємо новий формат, який потребує підтримки світової громадськості. Ми назвали нашу стратегію деокупації і реінтеграції Донбасу «Механізмом малих кроків», бо вважаємо, що досягти бажаного результату можна лише крок за кроком», – сказав Арсен Аваков.

На думку міністра, реалізації цього механізму має передувати підготовчий етап: формування необхідного правового поля, введення комунікаційної стратегії, визначення статусу Спеціальної міжнародної миротворчої місії.

«У нас немає конфлікту на релігійному підґрунті, немає конфлікту на етнічному підґрунті. Конфлікт в Україні нав’язаний ззовні. Тому миротворча місія, яка буде працювати, повинна бути орієнтована і на це, а також працювати спільно з українськими правоохоронцями та представниками місцевих громад», – вказав Аваков.

Арсен Аваков майже рік розповідає про «тактику дрібних кроків» для деокупації Донбасу.

У липні 2018 року прес-служба МВС повідомляла точку зору міністра, згідно з якою державний устрій, цілісність кордонів, євроатлантична інтеграція України, статус Криму та деякі інші питання не можуть бути предметом дискусії в стратегії деокупації Донбасу.