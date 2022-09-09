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Блінкен поспілкувався у Києві з Кулебою

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Блінкен поспілкувався у Києві з Кулебою

Сторони обговорили непохитну підтримку України з боку США

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва поспілкувався з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Сторони обговорили непохитну підтримку України з боку США, притягнення Росії до відповідальності за вчинені звірства та те, як збільшити витрати для Росії з нашими союзниками та партнерами, йдеться у Твіттері Блінкена. 

Кулеба зі свого боку написав, що Україна вдячна США, які залишаються нашим надійним стратегічним партнером. 

“Успіхи України на полі бою свідчать, що допомога США і союзників дійсно змінює ситуацію на краще. За постійної підтримки Україна переможе і захистить Європу від російської загрози”, – зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, аби засвідчити підтримку українців. Він оголосив про нову велику військову допомогу сумою в $2,2 млрд для України та інших європейських держав, яким загрожує російська агресія.

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