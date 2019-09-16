Богдан розповів, що зазвичай шепоче на вухо Зеленському



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Володимир Зеленський та Андрій Богдан Фото: Главком

Голова Офісу президента зазначив, що з його образу «нашіптувальника» вже багато хто жартує, в тому числі «95 квартал»

Голова Офісу президента України Андрій Богдан зізнався, що час від часу нашіптує президенту Володимирові Зеленському на вухо поради та ідеї.

Про це він розповів в інтерв'ю «BBC Україна».

Відповідаючи на запитання, про що найчастіше він нашіптує Зеленському, Богдан сказав: «Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент».

Голова Офісу президента зазначив, що з його образу «нашіптувальника» вже багато хто жартує, в тому числі «95 квартал».

«Це найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі - або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. От зараз - якраз це був той момент», - пояснив Богдан.

Відповідаючи на запитання, чи прислухається до нього президент, Богдан констатував: «Ви недооцінюєте президента. Всі рішення приймає президент. У нас є домовленість, і вона дотримується вже понад рік: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського приймати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку».

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Богдан постійно шепоче йому на вухо.