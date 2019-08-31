Зеленський розповів, що ﻿Богдан постійно шепоче йому на вухо



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Володимир Зеленський розповів про стосунки з Андрієм Богданом і як його відчитує

За словами президента, Богдан нетерпляча особа Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/zelenskiy-rozpoviv-pro-stosunki-z-bogdanom-i-yak-yogo-vidchituye-yogo-1403634.html

Президент України Володимир Зеленський розповів про взаємостосунки з главою Офісу президента Андрієм Богданом та як відчитує його.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Він така, просто, нетерпляча людина, якби ви знали. Він не може іноді, як то кажуть, «угомониться». Я йому кажу: що ти постійно виставляєш в інстаграмі? Що ти за людина? Що ти у фейсбуці? Куди ти поліз до журналістів? Чого ти з ними сваришся? Він повинен заспокоїтись. Впливати на мене, він знає, що це дуже-дуже складно. Але він знається на цьому, в нього в політиці більший досвід, це правда, що іноді він дає дуже креативні думки, це так і є. Він мені може шепотіти: «А ти забув сказати про це», я йому кажу: «Андрію, заспокойся», він: «Ти бачиш, що він сказав?», - поділився український президент.

Нагадаємо, нещодавно виконалося 100 днів від початку президентства Володимира Зеленського.

Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського вони домовились, що третій контакт між ними буде особистою зустріччю в «нормандському форматі».