Нардеп Богуцька про «вагнергейт»: повинні бути кримінальні справи

Якщо слова агента НАБУ Bellingcat підтвердяться, то за держзраду повинні бути покарані - нардеп

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Ліза Богуцька вважає, що розслідування Bellingcat і заяви агента НАБУ Євгена Шевченко розкриють факти державної зради, то навіть найвищі чиновники будуть покарані

Про це Богуцька заявила в ефірі телеканалу «Наш».

Богуцька вважає, що заяви агента НАБУ Євгена Шевченко розслідувачам з Bellingcat з приводу зливу спецоперації із затримання «вагнеріців» можуть стати підставою для кримінальних справ.

«Якщо агент Шевченка раніше про це заявляв. Якщо він вчора або сьогодні це підтверджує, то говорити, що несподівано з'явилася новина - це неправильно. Вже кілька місяців це звучало про «вагнерівців», і були спроби у Верховній Раді створити ТСК. Мені здається, що тепер і ТСК може бути не потрібна, якщо все це стане відомо і вийде на загал. І якщо з'ясується, що є елементи державної зради, навіть в найвищих кабінетах України, то ті люди, які в цьому задіяні повинні бути допитані в СБУ і якщо щось підтвердиться, то повинні бути відкриті кримінальні справи за державну зраду», – заявила Богуцька.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у Президента Володимира Зеленського і нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів. Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі і депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали і це зрада. Бурба був звільнений.

У грудні 2020 року стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про зрив цієї спецоперації і днями знімальна група розслідувачів була в Києві і записала інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченко, про що він сам і розповів на своїй сторінці в ФБ. Шевченко також додав, що глава ОП Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat.