Чийгоз і Умеров подали позови до адміністрації Путіна

Заступники голови Меджлісу кримських татар вимагають розсекретити укази Путіна про їх помилування

Адвокат кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов подав два адміністративні позови до адміністрації президента Росії з вимогою надати інформацію про укази про помилування. Про це він повідомив у Twitter. Полозов зазначив, що «засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 Конституції РФ». Подал



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Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров

Заступники голови Меджлісу кримських татар вимагають розсекретити укази Путіна про їх помилування

Адвокат кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов подав два адміністративні позови до адміністрації президента Росії з вимогою надати інформацію про укази про помилування. Про це він повідомив у Twitter.

Полозов зазначив, що «засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 Конституції РФ».

Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании.

Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. pic.twitter.com/sBY8Xj2nvN — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 грудня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що Чийгоз та Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ Володимира Путіна пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.

За словами Полозова, після стрімкої «депортації» за межі Криму Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, коли їх в режимі спецоперації посадили на літак і через Анапу відправили до Анкари, з'ясувалося, що ніяких документів про їх переміщенні російська влада їм не видала. Згідно з паперами, де-юре, Чийгоз та Умеров все ще в Криму. Єдиною документальною зачіпкою виявилося посилання в довідці про звільнення Ахтема Чийгоза на указ президента Російської Федерації про помилування номер 515 від 24.10.2017.

Адвокат нагадав, що захист надіслав запити в АП Путіна з проханням роз'яснити ситуацію, але там відповідати відмовились.

«Іншими словами, обидва укази про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова були засекречені, що позбавляє їх права на реалізацію своїх прав, в тому числі на повернення додому в Крим», - повідомив Полозов.

Як відомо, раніше Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти. У Путіна відповіли, що надати ці дані «не вбачається можливим».

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.