Чорновіл розповіла, хто фінансував її виборчу кампанію у 2012 році



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Чорновіл заявила, що дуже відома людина пожертвувала кошти на її виборчу кампанію

Сергій Пашинський як депутат від «Об’єднаної опозиції» фінансував частину кампанії народного депутата Тетяни Чорновіл, але виключно в рамках «Об’єднаної опозиції».

Про це Чорновіл заявила в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

Як повідомлялося, Генпрокуратура передала СБУ справу про можливі погрози голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони депутата Сергія Пашинського на адресу секретаря комітету Тетяни Блистів.

Відповідаючи на запитання ведучої про те, хто фінансував виборчу кампанію гості програми, пані Чорновіл сказала, що в неї не було виборчої кампанії, бо вона була другим номером у списку.

«Про яку виборчу кампанію йде мова? У мене не було мажоритарного округу. А в 2012 році моя кампанія була недорога, вона складалася тільки з газет. Я тоді йшла від «Об’єднаної опозиції», і якусь частину коштів фінансували вони, а іншу частину давали небайдужі люди. Це були зовсім невеликі суми», – пригадала народна обраниця.

Також у відповідь на запитання ведучої про те, чи відповідає дійсності те, що тоді її передвиборчу кампанію фінансував Сергій Пашинський, пані Чорновіл сказала, що як депутат від «Об’єднаної опозиції» він фінансував якусь частину кампанії, але виключно в рамках «Об’єднаної опозиції».

«Це була далеко не найбільша сума. Я навіть не знаю, яка точно це була сума, бо гроші надходили в рамках загального фінансування. В цьому немає нічого поганого, я не брала ніяких зобов’язань», – відповіла Чорновол.

Щодо того, хто пожертвував на виборчу кампанію пані Чорновіл більше, ніж Сергій Пашинський, гостя програми сказала, що не знає, чи може це говорити, тому що це досить відома людина.

«Я насправді повинна перепитати цю людину, чи можу я говорити. Тут така цікава ситуація, що я, чесно кажучи, боюсь їй зашкодити, тому що ніхто б не подумав навіть. Я дуже вдячна цій людині, що вона допомогла мені тоді. Я обіцяю, що я передзвоню цій людині і запитаю. Якщо вона дасть мені добро, я обов’язково її назву, тому що насправді це всім буде дуже цікаво», – пообіцяла Чорновіл.