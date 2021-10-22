Депутати влаштували помічниками до інших нардепів 12 своїх родичів, – «Схеми»

Щомісяця родичи депутатів отримують десятки тисяч гривень з державного бюджету

Журналісти програми «Схеми» нарахували щонайменше 12 родичів народних депутатів, які працюють помічниками у інших нардепів. Найбільше таких – у «Слузі народу» та «Опозиційній платформі – За життя». Щомісяця ці люди отримують десятки тисяч гривень з державного бюджету. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Так, Вікторія Улиганець – дружина «слуги народу», голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та віце-президента ПАРЄ Олександра Мережка - працює помічницею у іншого депутата від «Слуги народу» Ігоря Марчука. За півтора року роботи на цій посаді вона заробила 750 тисяч гривень.

«Колега мій звернувся з проханням запропонувати когось. Я запропонував свою дружину, але, чесно кажучи, я сподівався, що цього не станеться, тому що у нас двоє дітей і мені набагато вигідніше, щоб вона була з ними», - сказав Мережко, відповідаючи на питання журналіста щодо того, як його дружина влаштувалася на роботу.

Він додав, що не вважає таке працевлаштування кумівством, «тому що тут йдеться про професійні якості».

Радив колегам взяти помічницею свою дружину Яніну і член депутатської групи «Партія «За майбутнє» Дмитро Лубінець. Щоправда, сам він наголошує: жодним чином не сприяв її працевлаштуванню до Верховної Ради.

«Скажімо так: я про це дізнався, що вона буде працювати у нього помічником, після того, як вони вже все вирішили», – сказав Лубінець.

Версію колеги і за сумісництвом чоловіка своєї помічниці спростовує її новий шеф, депутат «Слуги народу» Арсеній Пушкаренко.

«Була пропозиція від колеги. Він каже: «Моя дружина активна, займається друге скликання, фонд «Я – Волноваха»... Тому я подивився, що людина активна, займається благодійністю і запросив її до себе. І ми з нею працюємо (вона займається благодійним напрямком)», – сказав Пушкаренко.

Працює помічницею і дружина заступника голови фракції «Батьківщина» Сергія Соболєва. При цьому працює вона у Раді лише у тих скликаннях, коли сам Соболєв – народний депутат (як, наприклад, зараз). Коли ж Соболєв не потрапив до п'ятого скликання парламенту, її працювати до парламенту не взяли – попри великий досвід.

Працює помічницею і дружина Віктора Чорного – соратника Віктора Медведчука та члена фракції «Опозиційна платформа – За життя». Вона є помічником у його колеги по фракції Олександра Колтуновича.

«На жаль, я не мав змоги (тому що це законодавством практично заборонено) собі взяти у помічники, наприклад, свою дружину, яка є людиною професійною, яка займала дуже серйозні посади і досвід якої мені як народному депутату був би, як то кажуть, до вподоби, але цього не можна зробити. Я тільки можу заздрити тим народним депутатам, де вона є помічником», – розповів Віктор Чорний.

На момент початку роботи помічницею депутата дружина Віктор Чорного була тимчасово безробітною. До того працювала викладачкою психології у Міжрегіональній академії управління персоналом.

Серед депутатських помічників є і діти «слуг народу». Наприклад, донька голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна Анастасія – помічниця його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син самого Задорожного – Іван – помічник її батька.

На питання журналіста, у чому Анастасія Костіна допомагає як помічник, Андрій Задорожний відповів:

«… В мене з питань екологічного напрямку, практично весь південь України, вона виїжджає дуже багато по місцям екологічного лиха і інформує мене з цього приводу», – сказав Задорожний.

Особисте знайомство з депутатом вплинуло і на працевлаштування Романа Бондара. Від серпня цього року син представника «Європейської солідарності» Михайла Бондара став помічником іншого члена «ЄС» Максима Саврасова.

Тим часом, у члена ОПЗЖ, судді Конституційного суду у відставці Василя Німченка, невістка – Марина Німченко – працює помічницею у безпосередньому підпорядкуванні. Щомісяця робота у свекра-депутата приносить їй 16 тисяч гривень бюджетних коштів. За два роки роботи на цій посаді Марина Німченко заробила вже майже 400 тисяч гривень.

Як розповідає голова Центру політичних студій «Доктрина» та політконсультант Ярослав Божко, будь-яке призначення родича до державних структур завжди є корупційним ризиком, і саме тому подібні випадки мають особливо ретельно перевіряти.

«Проблемою є те, що гроші, які виділяються на помічника народного депутата, по суті не потребують ніякого звітування. Так, як це відбувається на звичайній роботі, наприклад, у помічника директора комерційного підприємства: там, де все-таки є певна звітність, там, де керівництво бачить твою роботу», – каже Ярослав Божко.

Торік народні депутати підтримали законопроєкт, який забороняє їм брати собі в помічники дружин, чоловіків, дітей, батьків та інших близьких родичів. Однак, минув уже рік, а цей законопроєкт так і не став законом.

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