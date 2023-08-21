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Держагентство відновлення розсекречує кошториси усіх проєктів для загалу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держагентство відновлення розсекречує кошториси усіх проєктів для загалу
Агентство відновлення розпочало процес відбудови зруйнованого житла
фото з відкритих джерел

Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відкриє кошториси усіх проєктів –вони будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва. Про це повідомив очільник Агентства Мустафа Найєм у своєму Facebook.

За його словами, відтепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником. Це, в свою чергу, підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи.

«Для нас важливо не просто швидко і якісно проводити роботи на обʼєктах. Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб. Це важливо як для Агентства відновлення, так і для громадськості та міжнародних партнерів», – додав Найєм.

Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.

На порталі ЄДЕСББ став доступний оновлений функціонал публікації кошторисів об'єктів, які будуються за публічні кошти. Серед них – і кошториси проєктів Агентства відновлення.

Глава Держагентства зауважив, що раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення військового стану доступ до інформації обмежили.  Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розпочалося три роки тому. «Це одна зі складових усієї цифрової системи, яка стане основою управління відбудовою країни», - резюмував Найєм.

Ознайомитися з інформацією про кошториси можна на сайті ЄДЕСББ у розділі «Кошторисна документація».

Раніше повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України. 

Теги: Мустафа Найєм ремонт

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