Україна оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок

Бюджет ремонту різний для кожного будинку й становить від 27,8 млн грн до 96 млн грн

У тендері можуть взяти участь усі будівельні компанії, які мають досвід подібних проєктів, обладнання, працівників та фінансову спроможність

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України. Про це повідомила пресслужба Державного аентства відновлення та розвитку інфраструктури.

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Йдеться про два будинки в Бучі (дев'ятиповерхівка на Яблунській, 17, і п'ятиповерхівка в ЖК «Нова Буча» на вулиці Бориса Гмирі, 11/6), два у Макарові (Дмитрія Ростовського, 62, і Проєктна, 10), один у Вишгороді (Грушевського, 1), а також адміністративну будівлю в Бородянці (Центральна, 331).

Бюджет ремонту різний для кожного будинку й становить від 27,8 млн грн до 96 млн грн.

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Будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж. Там потрібно капітально відновити як самі будівлі, так і мережі водо- та електропостачання та опалення.

У тендері можуть взяти участь усі будівельні компанії, які мають досвід подібних проєктів, обладнання, працівників та фінансову спроможність.

Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи, які будуть виконуватися згідно з чинними будівельними нормами, зокрема з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції, інклюзивності та безпеки.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, коли почнеться розгляд заяв на компенсацію за зруйноване житло.