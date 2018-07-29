До Криму їде все менше людей. Прикордонна служба оприлюднила дані за червень



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В червні 2018 року порівняно з червнем 2017-го пасажирський потік до Криму зменшився на 6%

Відпочивати до Криму їдуть одиниці. Наприклад, в червні 2018 року порівняно з червнем 2017-го пасажирський потік зменшився ще на 6%. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

«Люди їдуть туди (у Крим), якщо у когось там родичі, майно. Відпочивати ж, мабуть, вирушають одиниці. Наприклад, в червні 2018 року порівняно з червнем 2017-го пасажирський потік зменшився ще на 6%. Тобто, тенденція стала... Звідти багато їхало тих, хто хотів отримати український біометричний паспорт», - розповідає Цигикал.

Він додав, що хоча на чемпіонат світу їздило 5-6 тис. українських вболівальників, прикордонна служба не могла їх виокремити серед загального потоку осіб, які проходять повз пункти пропуску. Якщо ж серед них були українці, що їхати в Росію на футбол з Криму, то через закриті пункти пропуску. Голова держприкордонслужби заявив, що таким людям загрожує притягнення до адміністративної відповідальності за порушення кордону.

Нагадаємо, після отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу жителі окупованого Криму почали відновлювати українські паспорти.

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