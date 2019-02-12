Документи Мосійчука проти Супрун готували на комп’ютері нардепа Опоблоку, близького Ахметова



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Подав постанову нардеп від Радикальної партії Ляшка — Ігор Мосійчук

Постанову зареєстрували 8 лютого 2019 року

Пояснювальну записку до проекту постанови нардепа щодо привласнення Уляною Супрун повноважень міністра готували на комп’ютері нардепа від Опоблоку Олександра Долженкова.

Про це стало відомо із властивостей документу пояснювальної записки до постанови, повідомляє Центр протидії корупції.

Подав постанову нардеп від Радикальної партії Ляшка — Ігор Мосійчук.

Олександр Долженков — народний депутат від Опозиційного блоку, який, за даними журналістів, підконтрольний олігарху Ренату Ахметову і є його довіреною особою.

Більше того із олігархом Ахметовим пов’язують також і Радикальну партію Олега Ляшка.

Постанову зареєстрували 8 лютого 2019 року. Вона серед іншого пропонує визнати дії Уляни Супрун такими, що шкодять інтересам Українського народу та держави.

Нагадаємо, 5 лютого суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Сергій Каракашьян виніс ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

Суддя самовільно відсторонив Супрун від виконання обов’язків міністра ще до розгляду по суті позову народного депутата від “Радикальної партії” Ігоря Мосійчука. Уже 15 лютого відбудеться перше засідання у справі, і суд вже зобов’язав Супрун подати всі матеріали, на підставі яких її призначили на посаду, а також пояснення щодо наявності у неї іншого громадянства.

11 лютого суд розглядав клопотання Кабміну, який просив скасувати обмеження для Супрун. Однак суддя досі не виніс рішення.