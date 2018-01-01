Другий тур з Порошенком і Тимошенко – це фільм жахів, – нардеп

У «Національному корпусі» незадоволені чотирма роками президентства Порошенка

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький під час інтерв’ю «Главкому» зізнався, що навіть не розглядає ситуацію, у якій на президентських виборах доведеться вибирати між Порошенко і Тимошенко. «Не люблю фільмів жахів, тому не буду навіть розглядати такий варіант розвитку подій», — сказав



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Фото: Станіслав Груздєв Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький

У «Національному корпусі» незадоволені чотирма роками президентства Порошенка

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький під час інтерв’ю «Главкому» зізнався, що навіть не розглядає ситуацію, у якій на президентських виборах доведеться вибирати між Порошенко і Тимошенко.

«Не люблю фільмів жахів, тому не буду навіть розглядати такий варіант розвитку подій», — сказав Білецький.

Щодо виборів у 2014-му, Білецький зазначає, що «Азовці» не голосували, тому що тоді «все було зрозуміло, хто стане президентом». А по-друге, «у нас як і завжди значно цікавіші та важливіші справи», — додав він.

Раніше «Главком» писав, що підготовку до виборчої кампанії Порошенка планували розпочати одразу після новорічних свят. Але дні спливають, а формула перемоги до цього часу на Банковій не затверджена. Бо за наявності багатьох «спеціалістів з виборів», відповідальність за результат кампанії брати на себе ніхто не хоче. І головна причина цього – розрізненість груп інтересів як в найближчому оточенні президента, так і в командах кожного із членів «стратегічної сімки». «І якщо до квітня «поїзд не поїде», то є небезпека, що він може не зрушить зовсім», - відверто стурбовані представники президентської команди у парламенті.

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