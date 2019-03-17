Дружина Медведчука різко виступила на захист російської мови



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Марченко заявила, що українці стануть «плем'ям третього сорту» без російської мови

Українська ведуча Оксана Марченко, дружина політика Віктора Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, вважає, що новий закон про мову позбавить українців доступу до світової науки і перетворить на «німе плем'я 3-го сорту».

Про це Марченко написала в Instagram.

Марченко як аргумент привела дослідження вчених Массачусетського технологічного інституту, які вивчили глобальну мережу мов.

«Виявилося, що сучасна кроскультурна комунікація тримається всього на 6 мовах — англійській, іспанській, французькій, італійській, російській та німецькій, тобто на тих, що найчастіше використовуються для перекладу інформації між різними культурами. Значить, світова наука теж говорить на цих мовах», — написала вона.

Дружина Медведчука вважає, що нинішня влада «під прикриттям захисту мови активно проштовхує новий мовний закон, яким українців хочуть відрізати від світу і перетворити у «німе» плем'я 3-го сорту».

«Українська належить до слов'янської групи мов, тому нам так просто вивчити російську. Значить, нам запросто володіти мовою світової науки. Але нас позбавляють можливості вчити математику, фізику, хімію та інші науки російською, а «горе-патріоти» відрізають українців від світових знань, літератури, відкриттів, технологій, бізнесу та комунікації. А обдарованим одиницям доведеться перенавчатися», — зазначила Марченко.

На її думку, влада це робить тому, що «майбутнім прибиральникам, доглядальницям, збирачам полуниці і просто жебраком не потрібно багато знати».

Свій пост в Instagram Марченко написала російською, але останню його частину вона виклала українською і запевнила, що вільно володіє рідною мовою.

«Як українка я вільно володію українською та російською мовами, як і переважна більшість українців, розумію всі слов'янські мови, спілкуюсь англійською. Але як громадянка України я виступаю проти дискримінації інтелекту співвітчизників, приниження російської та мов національних меншин», — додала кума Путіна.