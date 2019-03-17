Дружина Медведчука різко виступила на захист російської мови
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Марченко заявила, що українці стануть «плем'ям третього сорту» без російської мови
Українська ведуча Оксана Марченко, дружина політика Віктора Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, вважає, що новий закон про мову позбавить українців доступу до світової науки і перетворить на «німе плем'я 3-го сорту».
Про це Марченко написала в Instagram.
Марченко як аргумент привела дослідження вчених Массачусетського технологічного інституту, які вивчили глобальну мережу мов.
«Виявилося, що сучасна кроскультурна комунікація тримається всього на 6 мовах — англійській, іспанській, французькій, італійській, російській та німецькій, тобто на тих, що найчастіше використовуються для перекладу інформації між різними культурами. Значить, світова наука теж говорить на цих мовах», — написала вона.
Дружина Медведчука вважає, що нинішня влада «під прикриттям захисту мови активно проштовхує новий мовний закон, яким українців хочуть відрізати від світу і перетворити у «німе» плем'я 3-го сорту».
«Українська належить до слов'янської групи мов, тому нам так просто вивчити російську. Значить, нам запросто володіти мовою світової науки. Але нас позбавляють можливості вчити математику, фізику, хімію та інші науки російською, а «горе-патріоти» відрізають українців від світових знань, літератури, відкриттів, технологій, бізнесу та комунікації. А обдарованим одиницям доведеться перенавчатися», — зазначила Марченко.
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Ученые Massachusetts Institute of Technology изучили глобальную сеть языков. Оказалось, что современная кросскультурная коммуникация держится всего на 6 языках - английском, испанском, французском, итальянском, русском и немецком, то есть на тех, что чаще всего используются для перевода информации между различными культурами. Значит, мировая наука тоже говорит на этих языках. Все эти данные размещены в открытом доступе на сайте Global Language Network. "Патриоты", о ужас! Я не вижу там украинского! Что же происходит!? А происходит следующее: под прикрытием "захисту мови" нынешние власти, активно проталкивающие новый языковой закон, хотят отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя 3 сорта. Предположить, что украинцы массово выучат один из иностранных языков и будут пользоваться им как носители - утопия, бред! Украинский относится к славянской группе языков, поэтому нам так просто выучить русский. Значит, нам запросто владеть языком мировой науки. Но нас лишают возможности учить математику, физику, химию и др. на русском, и "горе-патриоты" отрезают украинцев от мировых знаний, литературы, открытий, технологий, бизнеса и коммуникации. А одаренным единицам придется переучиваться. Почему они это делают? Может, потому, что будущим уборщикам, сиделкам, собирателям клубники и просто нищим не нужно много знать? Они возвращают Украину в "крепостной" строй, где темным, забитым украинцам незачем мыслить? Конечно, для мытья туалетов интеллект не нужен. Но есть вопрос: почему же дети "новой власти" учатся в престижнейших западных школах? Почему не в Украине на украинском? Як українка я вільно володію українською та російською мовами (як і переважна більшість українців), розумію всі слов'янські мови, спілкуюсь англійською. Але як громадянка України я виступаю проти дискримінації інтелекту співвітчизників, приниження російської та мов національних меншин, хоча їх захищає Конституція України (ст. 10, 11, 22 ). Вільних громадян "вільної" країни заганяють у "стійло"? Чому влада маніпулює вами? Може, вони вже досягли успіху та українці втратили можливіть аналізувати і просто реально мислити? #оксанамарченко
На її думку, влада це робить тому, що «майбутнім прибиральникам, доглядальницям, збирачам полуниці і просто жебраком не потрібно багато знати».
Свій пост в Instagram Марченко написала російською, але останню його частину вона виклала українською і запевнила, що вільно володіє рідною мовою.
«Як українка я вільно володію українською та російською мовами, як і переважна більшість українців, розумію всі слов'янські мови, спілкуюсь англійською. Але як громадянка України я виступаю проти дискримінації інтелекту співвітчизників, приниження російської та мов національних меншин», — додала кума Путіна.