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    «Дзвоніть на здоров’я»: Ляшко «злив» у мережу телефони Зеленського та Коломойського

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    Лідер &laquo;Радикальної партії&raquo; Олег Ляшко&nbsp; - «Дзвоніть на здоров’я»: Ляшко «злив» у мережу телефони Зеленського та Коломойського
    Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко 

    Ляшко аргументував свій вчинок тим, що хтось із співробітників «1+1» опублікував в інтернеті його телефон

    Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко опублікував у мережі номери мобільних телефонів власника телеканалу «1+1» Ігоря Коломойського, гендиректора каналу Олександра Ткаченка і кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

    Ляшко аргументував Facebook свій вчинок тим, що хтось із співробітників «1+1» опублікував в інтернеті його телефон.

    «Якась ідіотка з «Плюсів» злила мій номер телефона в інтернет і вже другий день мене спамлять тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР. Тому вимушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року. До речі, хто хоче поговорити з Коломойським, Зеленським, Ткаченком - ось їх телефони. Дзвоніть, пишіть на здоров’я!», - написав Ляшко.

    Як відомо, Комітет виборців України повідомив, що Ляшко продемонстрував в присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення, що є порушенням.

    Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що лідеру «Радикальної партії» Олегу Ляшку потрібно призначити солідний штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.

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