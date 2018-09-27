Екс-міністр розповів, як ганебно в уряді Гройсмана приймаються рішення



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Данилюк: Всі вони знають, як я до кого ставлюся

Інколи я був вимушений проштовхувати рішення, які напряму не відносилися до моєї компетенції, бідкається Данилюк

Рішення в уряді приймають кулуарно. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Зокрема, говорячи про атмосферу в уряді, він сказав, що рішення не приймаються на камеру.

«Це все робиться кулуарно. Насправді мені було соромно за те, як уряд приймав рішення. Вони просто проводяться в залежності від того, хто домовився з прем'єр-міністром. Інколи навіть міністри не пам’ятали, що таке питання взагалі розглядалося, але дивним чином відповідне рішення оприлюднювалося. Як міністр фінансів я погоджував всі документи і бачив, під чиї інтереси були заточені рішення або чиї проблеми вирішувались за рахунок бюджету», - розповів Данилюк.

Екс-міністр фінансів зауважив, що відповідні погодження також робили Мінюст, Мінекономіки, а решта міністрів часто не знали, про що йдеться, якщо це не стосувалося їхньої галузі.

«Інколи я був вимушений проштовхувати рішення, які напряму не відносилися до моєї компетенції. Наприклад, ініціював рішення стосовно шахт, щоб не менше 70 % виручки йшло на зарплати. А до цього менеджмент шахт купував собі всякі дурниці і витрачав безконтрольно гроші. Коли грошей на зарплати не вистачало, вони бігли до уряду. Ми це намагалися зламати, чим дуже сильно дратували тих, хто на шахтах заробляв, - відзначив колишній очільник Мінфіну.

На прохання прокоментувати впливовість окремих міністрів, зокрема голови МВС Арсена Авакова, Данилюк сказав, що не хоче давати оцінку своїм колишнім колегам, проте все ж відзначив, що міністр внутрішніх справ є «дуже сильним і впливовим політиком».

«Ми врешті-решт працювали разом як одна команда. Всі вони знають, як я до кого ставлюся», - додав екс-міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відмовився відпустити міністра енергетики Ігоря Насалика на змагання з бодібілдингу «Арнольд Класик Європа».