Скандал в уряді. Гройсман не пустив міністра-боділбілдера на турнір до Барселони



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Міністр енергетики України Ігор Насалик

Наступної п’ятниці на позачерговому засіданні уряд збирається переглянути ціни на газ для населення, а міністр енергетики планував поїхати на змагання

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відмовився відпустити міністра енергетики Ігоря Насалика на змагання з бодібілдингу «Арнольд Класик Європа». Про це стало відомо сьогодні на закритій частині засідання уряду. За інформацією «Главкома», турнір має відбутися 28-30 вересня цього року в Барселоні.

Глава міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, який давно бере участь у таких змаганнях, зазначив, що не зможе бути присутнім на позачерговому засіданні уряду, яке Гройсман призначив на п’ятницю, 28 жовтня. Там члени Кабінету міністрів мають розглянути питання ціноутворення на газ для населення. У відповідь голова уряду зазначив, що не відпускає міністра, і той має явитись на «газове» засідання.

55-річний Ігор Насалик – не лише політик, а й відомий спортсмен, переможець турнірів з пауерліфтингу і призер змагань із бодібілдингу. У 2013-му році, коли він був міським головою Калуша, чиновник увійшов до трійки найкращих у категорії «ветерани» на змаганнях на Чемпіонаті України з фітнесу і бодібілдингу. А за чотири роки до того, на відкритому Чемпіонаті України з пауерліфтингу і жиму лежачи, який відбувся у Калуші, Насалик серед чотирьох учасників у віковій групі 46-49 років і вазі до 100 кг виграв змагання. Він показав результат 135 кг жиму лежачи.

Прем'єр Володимир Гройсман не відпустив міністра енергетики Володимира Насалика до Барселони на турнір з бодібілдингу. Фото: ТСН

«Арнольд Класик Європа» - традиційні комерційні змагання з бодібілдингу, пауерліфтингу і інших видів спорту для національних федерацій, які входять до Міжнародної федерації бодібілдингу. Змагання заснував всесвітньо відомий бодібілдер, актор і політик Арнольд Шварценеггер. Змагання проводяться у багатьох вікових і вагових категоріях, як серед аматорів, так і серед професіоналів.

Як повідомлялося раніше, МВФ вимагає від України підвищити ціни на газ для внутрішнього ринку до рівня цін імпортного газу.