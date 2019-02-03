Епіфаній не вірить у розповіді про смерть людей після прокльонів митрополита Павла



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Намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь)

Заяви про прокльони людей, які робив настоятель Києво-Печерської лаври, суперечать його сану, переконаний Епіфаній

Висловлювання намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла про його прокльони, через які, за його словами, померли чотири людини, суперечать санові митрополита і православному вченню.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Це суперечить взагалі не те що сану митрополита, це суперечить навіть православному вченню. Ми не маємо права проклинати. Ми повинні благословляти тих, які нас проклинають. А що ми бачимо? Ми бачимо, що з вуст православного митрополита лунають такі речі. Речі, які взагалі не припустимі у православ’ї, в церкві. Я вважаю, що це взагалі ненормальне явище», – сказав Епіфаній.

Раніше на YouTube-каналі «Лавра. Шлях до небес» опублікували відеозапис, у якому митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Павло заявив, що після його проклять померло чотири людини, які працювали в ремонтних майстернях на території Лаври.

Він уточнив, що мова йде про період, коли Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник очолював Сергій Кролевець, тобто з 1995-го до 2010 року.