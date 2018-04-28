Фаріон назвала російськомовних українців «гібридами»

Фраза про «гібридів» була сказана про російськомовних українців в ефірі телебачення

Колишній народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Фаріон вважає російськомовних українців «гібридами» і «зрадниками». Відповідну заяву вона зробила в ефірі телеканалу «Нова Волинь». «Оці російськомовні українці – це найбільша проблема України. Це відступники, це зрадники, це



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Ірина Фаріон

Фраза про «гібридів» була сказана про російськомовних українців в ефірі телебачення

Колишній народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Фаріон вважає російськомовних українців «гібридами» і «зрадниками». Відповідну заяву вона зробила в ефірі телеканалу «Нова Волинь».

«Оці російськомовні українці – це найбільша проблема України. Це відступники, це зрадники, це ренегати, це люди, батьки яких були замордовані, очевидно. Це батьки тих людей їм поламали хребти. То випростуйте свої хребти! А хто вам сьогодні заважає вивчити українську мову? Ваша тупість? Ваш примітивізм? Ваш комформізм?», – сказала вона.

«Якщо по нашій з вами святій землі ходять українці, які не знають мови Тараса Шевченка, це, як називав Нечуй-Левицький, моральні каліки. Що заважає тим горе-російськомовним українцям, вони не є українці, по-перше, вони гібриди. Нехай підійдуть до дзеркала і запитають себе: за що вони так паплюжать українську землю?», – сказала колишня народна обраниця.

Політик дивується, чому в умовах російської агресії частина українців продовжують говорити російською, адже саме російськомовні регіони найбільше постраждали від дій РФ.

Фаріон стверджує, що в Україні створені всі умови для опанування державної мови. Вона дивується, чому «російськомовні так звані українці, тобто хохли і малороси» при переїзді в інші країни швидко починають говорити на іноземній мові, не володіючи в той же час українською.

Політик впевнена, що навчити російськомовних українців української мови можна через створення «соціальних ліфтів» для знавців української. За її словами, кожен держаний службовець обов'язково має складати іспит з української мови.

Фаріон також піддала нещадній критиці дії міністра освіти Лілії Гриневич. Екс-депутатка впевнена, що надання національним меншинам права тестуватися своєю мовою є «катастрофою».

Окрім того, Фаріон заявила, що етнічні росіяни, що живуть в Україні, є «дітьми колонізаторів» і «окупантами».

Нагадаємо, у прифронтових містах України зростає попит на вивчення української мови.