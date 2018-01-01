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    Політика

    Генсек НАТО анонсував зустріч з Порошенком

    Теми зустрічі він не назвав
    Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що має намір зустрітися з президентом України Петром Порошенком цього тижня і провести з ним переговори на Мюнхенській конференції з безпеки. Пор це він заявив на прес-конференції в Брюсселі, передає видання «Інтерфакс-Україна». «На цьому тижні я зустрінуся з президентом
    • Сьогодні, 15:45
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    Теми зустрічі він не назвав

    Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що має намір зустрітися з президентом України Петром Порошенком цього тижня і провести з ним переговори на Мюнхенській конференції з безпеки. Пор це він заявив на прес-конференції в Брюсселі, передає видання «Інтерфакс-Україна».

    «На цьому тижні я зустрінуся з президентом Порошенко в Мюнхені», - заявив Столтенберг.

    За його словами, Україна - важливий партнер НАТО і Північноатлантичний альянс має намір продовжувати тісну співпрацю з цією країною.

    Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що рішення конфлікту між Україною і Угорщиною щодо освітнього закону можливо міститься у висновках Венеційської комісії щодо цього питання.

    Петро Порошенко НАТО Україна Єнс Столтенберг
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