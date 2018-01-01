У НАТО дали пораду Україні, як вирішити конфлікт з Угорщиною
- Сьогодні, 13:46
-
Розсилка
Столтенберг цього тижня має намір зустрітися з Петром Порошенком у Мюнхені
Рішення конфлікту між Україною і Угорщиною щодо освітнього закону можливо міститься у висновках Венеційської комісії щодо цього питання.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Я вітаю рекомендації Венеціанської комісії, закликаю Україну більш уважно ознайомитися з цими рекомендаціями, тому що там є можливе рішення цієї проблеми між Україною і Угорщиною», - наголосив він.
Столтенберг також зауважив, що цього тижня має намір зустрітися з президентом Петром Порошенком у Мюнхені.
Як повідомляв «Главком», Угорщина заблокувала зустріч Україна-НАТО з питань оборони.
Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.
Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.
8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.
Читайте також: Закон про освіту. Венеційська комісія погодилася з вимогами Лариси Ніцой?