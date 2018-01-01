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    У НАТО дали пораду Україні, як вирішити конфлікт з Угорщиною

    Столтенберг цього тижня має намір зустрітися з Петром Порошенком у Мюнхені
    Рішення конфлікту між Україною і Угорщиною щодо освітнього закону можливо міститься у висновках Венеційської комісії щодо цього питання. [READ_MORE] Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «Я вітаю рекомендації Венеціанської комісії, закликаю Україну більш уважно ознайомитися
    • Сьогодні, 13:46
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    Єнс Столтенберг дав пораду Україні&nbsp;
    Єнс Столтенберг дав пораду Україні 

    Столтенберг цього тижня має намір зустрітися з Петром Порошенком у Мюнхені

    Рішення конфлікту між Україною і Угорщиною щодо освітнього закону можливо міститься у висновках Венеційської комісії щодо цього питання.

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    Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Я вітаю рекомендації Венеціанської комісії, закликаю Україну більш уважно ознайомитися з цими рекомендаціями, тому що там є можливе рішення цієї проблеми між Україною і Угорщиною», - наголосив він.

    Столтенберг також зауважив, що цього тижня має намір зустрітися з президентом Петром Порошенком у Мюнхені. 

    Як повідомляв «Главком», Угорщина заблокувала зустріч Україна-НАТО з питань оборони.

    Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.

    Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

    Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

    8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

    Читайте також: Закон про освіту. Венеційська комісія погодилася з вимогами Лариси Ніцой?

     

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    НАТО мова закон Угорщина Єнс Столтенберг
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