Герой АТО полковник Кривонос подав документи до ЦВК



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Сергій Кривонос подав документи до ЦВК

Полковника української армії Сергія Кривоноса висунула у президенти партія «Воїни АТО»

Заступник командувача Сил спеціальних операцій, полковник Сергій Кривонос, якого політична партія «Воїни АТО» на своєму з'їзді 31 січня висунула кандидатом у президенти, подав сьогодні документи до ЦВК.

Про це повідомляє прес-служба партії на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Сергій Кривонос, перший заступник командувача Сил Спеціальних Операцій України, подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти України від політичної партії Воїни АТО», - йдеться у повідомленні.

Кривоніс є безпартійним, але його кандидатуру було попередньо узгоджено в більшості первинних осередків політсили.

Повідомляється, що на з'їзді заступник голови партії Геннадій Фурсенко поінформував, що кандидата також підтримують ветерани афганської війни та миротворчих операцій.

Делегати зазначали, що історія знає чимало прикладів того, як військовий на чолі держави виводив її із кризи.

Присутні згадували і бойові заслуги кандидата, зокрема, командування обороною аеропорту Краматорська. Він зміг утримувати стратегічно важливий об’єкт майже без втрат з нашого боку і з величезними втратами у супротивника.

Кривоніс пояснив своє рішення піти у президенти тим, що, на його думку, із 2014 року процес будівництва армії значно погіршився. На запитання, чи не суперечить законодавству висунення у президенти чинного військовослужбовця, полковник відповів, що на час виборчої кампанії перебуває у відпустці.

Кривоніс набув популярності у 2014 році, коли командував обороною краматорського аеропорту. У 2016 році його призначили першим заступником командувача ССО.

Як повідомлялося, Національна поліція України, станом на 28 січня, зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше правопорушень зафіксовано у Києві, у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Крім того, повідомлялося, що в Україні до охорони порядку на виборах президента 31 березня 2019 року залучать близько 60 тис. поліцейських.