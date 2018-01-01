Глава Пентагону закликав Верховну Раду ухвалити закон про нацбезпеку

Міністр оборони США закликав парламент до швидкого прийняття законодавства, що забезпечить міцну правову основу для реформ

Міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон про національну безпеку. Про це повідомили у посольстві США в Україні за підсумками зустрічі Меттіса з очільником Міноборони України Степаном Полтораком. «Міністр оборони США Меттіс закликає до швидкого прийняття законодавства, що забезпечить міцну правову



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Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Міністр оборони США закликав парламент до швидкого прийняття законодавства, що забезпечить міцну правову основу для реформ

Міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон про національну безпеку.

Про це повідомили у посольстві США в Україні за підсумками зустрічі Меттіса з очільником Міноборони України Степаном Полтораком.

«Міністр оборони США Меттіс закликає до швидкого прийняття законодавства, що забезпечить міцну правову основу для реформ у сфері оборони для підтримки безпечної і демократичної України», - йдеться в заяві дипломатичної місії.

У Раді національної безпеки і оборони України наприкінці 2017 року повідомили про завершення роботи над законопроектом про національну безпеку.

Очікується, що Верховна Рада ухвалить базовий закон про національну безпеку у 2018 році.

Раніше глава Пентагону подякував Полтораку за сміливість Києва перед російською агресією.